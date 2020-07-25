Ученые выяснили, откуда произошли домашние куры

Данное исследование несколько противоречит предыдущим теориям.

Современная курица появилась в юго-восточной части Азии от 9,5 до 3,3 тысячи лет назад. К такому выводу пришли ученые после масштабного расследования ее генома. Это гораздо позже того времени, когда состоялось первое одомашнивания животных человеком.

Об этом говорится в исследовании международной команды ученых, опубликованном в журнале Cell Research, сообщает "Громадське".

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До этого времени точно не было известно, откуда происходят современные одомашнены куры. Большинство специалистов предполагали, что они возникли ориентировочно в 7500 году до нашей эры и были одними из подвидов банковской курицы, которая живет в тропиках и является представителем семейства фазановых. Некоторые последние исследования утверждают о происхождении кур из северного Китая из долины реки Инд.

Новое исследование несколько противоречит предыдущим теориям. В нем говорится о том, что эти птицы появились впервые в юго-западной части Китая, на севере Таиланда и в Мьянме.

Так, ученые исследовали геном с помощью современной технологии полного секвенирования. Они приняли более 860 образцов, из которых 162 были от домашних кур, 142 — от птиц, которые представляют все подвиды банковской курицы, 12 — от зеленой тропической курицы, 2 — от северной тропической курицы и 4 от курицы с цейлонских джунглей.

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Так ученые смогли проследить места первого появления современной домашней курицы. Они также обнаружили, что домашние куры раньше были подвидом банковской курицы.

Эти данные продемонстрировали, что после того, какие птицы распространились в другие части Азии, в результате они скрестились с другими дикими птицами.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли первую живую пчелу, которая является самкой и самцом одновременно.

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