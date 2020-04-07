Ученые нашли первую живую пчелу, которая является самкой и самцом одновременно

Аналогичная особенность также встречается у бабочек, ракообразных и некоторых птиц.

Энтомологи Корнелльского университета обнаружили первую живую пчелу с признаками гинандроморфизма - она имеет признаки самца и самки одновременно.

Левая часть пчелы физиологически мужская: маленькая челюсть с длинной антенной, тонкая узкая лапка и небольшое количество волосков. В то же время, правая - женская: массивная челюсть, короткая антенна, толстая лапка. Тело разделено на две части ровно посередине, сообщает Sciencealert.

"Это явление может дать представление об эволюции специализированных морфологических признаков, таких как морфология мужского рода племенных паразитических пчел, изменение морфологии социальных каст насекомых и новые методы размножения", - пишут исследователи.

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Аналогичная особенность также встречается у бабочек, ракообразных и некоторых птиц. Ученые отмечают, что такая мутация происходит, если самку перепончатокрылых насекомых оплодотворяют сразу несколько самцов подряд. Тогда женский эмбрион, который начал формироваться, получает ткани мужского организма.

Однако, ученым еще нужно провести ряд исследований, чтобы утверждать, что с пчелами этот процесс происходит так же.

"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, есть ли различия в циркадных ритмах, основанных на размножении у этого вида, и определить, из-за чего происходит отклонение модели активности гинандроморфа", - добавили исследователи.

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