Публикации об опустошении водохранилища подхватили сразу российские пропагандисты.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды происходят в штатном режиме, поэтому сейчас "рисков нет". Об этом он заявил 28 мая во время встречи с министром экологии Молдовы Сергиу Лазаренко в Кишиневе, передает молдавская служба "Радио Свобода".

Известно, что в сети распространились видео и фото, на которых можно увидеть резкое снижение воды в Днестровском водохранилище. Кроме того, на одном из видео жительница села Брага, что в Хмельницкой области, отметила, что Днестр возле Хотинской крепости теперь можно перейти пешком.

В то же время в молдавской службе "Радио Свобода" отметили, что фотографии подхватили российские медиа. Они вспомнили нарративы российской пропаганды о том, что Украина "украдет самую большую реку Молдовы", чтобы производить электроэнергию выше по течению Днестра.

Видео дня

В свою очередь пресс-служба украинского министерства опубликовала сообщение о встрече Стрельца и Лазаренко, однако в релизе не сообщается о том, что они обсуждали вопрос уменьшения воды в Днестре.

Также спутниковые снимки, которые получила "Радио Свобода" свидетельствуют об уменьшении объема воды в водохранилище в течение последнего месяца, однако не о резком падении.

"Сбросы из водохранилища для увеличения производства электроэнергии не объясняют уменьшение воды в Днестре в районе Хотина, расположенном над Новоднестровском. В пресс-релизе Министерства экологии Молдовы объясняют засуху отсутствием осадков в Карпатах", - добавили в издании.

Уничтожение уровня воды в Днестровском водохранилище - что известно

В соцсетях появилось много фото и видео, на которых видно, как Днестровское водохранилище теряет воду. Эксперты говорят, что это может привести к экологической катастрофе.

"Речь идет о гибели двустворчатых моллюсков и рыбы. В окрестностях Бакоты это ощущается довольно существенно: кое-где обнажилась земля, которая последние десятки лет находилась под водой. Под вечер эта картина дополняется не слишком приятным тухлым запахом остатков речной фауны", - рассказали в Telegram-канале об урбанистике NE:Urban.

Также в публикации добавили, что обстрелы РФ энергетической инфраструктуры привели к недостатку электроэнергии, поэтому чтобы ее частично компенсировать используются ГЭС.

"Принцип их работы заключается в прохождении воды через турбины. Следовательно, чтобы задействовать максимальные мощности ГЭС, нужно спускать из водохранилищ как можно больше воды. Так и происходит", - подчеркнули в сообщении.

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