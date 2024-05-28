Потеря воды может привести к локальной экологической катастрофе.

В Днестровском водохранилище начал снижаться уровень воды. Вероятно, это могло произойти из-за работы на полную мощность Днестровской ГЭС, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Как отмечает Телеграмм-канал об урбанистике NE:Urban, чтобы частично компенсировать производство электроэнергии, используются гидроэлектростанции. Принцип их работы заключается в прохождении воды через турбины. Чтобы задействовать максимальные мощности ГЭС, нужно спускать из водохранилищ как можно больше воды.

"Сейчас Днестровское водохранилище постепенно теряет воду, что приводит к локальной экологической катастрофе. Речь идет о гибели двустворчатых моллюсков и рыбы. В окрестностях Бакоты это ощущается довольно существенно: кое-где обнажилась земля, которая последние десятки лет находилась под водой. Под вечер эта картина дополняется не слишком приятным тухлым запахом остатков речной фауны", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей также публикуют соответствующие видео. В частности, на одном из них жительница села Брага Хмельницкой области рассказывает, что Днестр возле Хотинской крепости можно перейти пешком - река и ее притоки стремительно обмелели. На кадрах видно потрескавшееся дно.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины и их последствия

Россия весной активизировала обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Под атаку попали тепло- и гидроэлектростанции. Из-за этого в Украине возникла нехватка электроэнергии. Дефицит приводит к отключениям света как бытовых, так и промышленных потребителей.

Как известно, 6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Через месяц после этого местность вокруг Каховского водохранилища превратилась в пустыню. Впоследствии оно начало зарастать деревьями и другими видами растений.

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