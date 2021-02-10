Напиток в новых бутылках должен появиться в США в 2021 году.

Coca-Cola Co. объявила о полном переходе в США на бутылки из переработанного пластика.

Как сообщает Bloomberg, компания уверена, что это значительный шаг в борьбе с пластиковыми отходами, которые загрязняют водные ресурсы планеты.

Читайте такжеСамый популярный пляж балы после шторма превратился в свалку: шокирующее фотоПолностью отказываться от пластика Coca-Cola не собирается, однако переход на переработанные материалы может сократить использование нового пластика в Северной Америке более чем на 20% по сравнению с 2018 годом.

Предполагается, что напиток в новых бутылках жители США смогут приобрести уже в 2021 году, а к завершению 2022 года «экологическую» упаковку получит также Sprite в прозрачных бутылках.

По данным экологической кампании «Break Free From Plastic» в 2020 году Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo третий год подряд оказались крупнейшими компаниями-загрязнителями пластиком во всем мире.

В том же году Coca-Cola заявляла, что не планирует полностью отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, поскольку на них существует спрос, а потребителям нравится, что бутылка легкая и ее можно несколько раз закрывать и открывать. Зато в компании пообещали до 2030 года использовать в производстве упаковки не менее 50% переработанного материала.

«Бизнес не будет бизнесом, если мы перестанем ориентироваться на запросы покупателей», — рассказала BBC вице-президент компании Беа Перес, добавив, что изменения должны быть постепенными для потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова