Птица сейчас находится в зоопарке.

В Одессе спасли краснокнижного орлана. Редкую птицу обследуют орнитологи и врачи.

Об этом сообщили в коммунальном учреждении "Одесский зоологический парк".

Отмечается, что сегодня ночью рядом с одним из домов на улице Владимира Терещенко приземлился орлан-белохвост.

"Спасибо жителям, которые сообщили в зоопарк и помогли нам отловить птицу. Это очень добрые и неравнодушные люди. Сейчас орлан у нас, его обследуют наши орнитологи и врачи. Птица невероятной красоты, Красная книга Украины!"- сообщили в зоопарке.

Руководство учреждения надеется, что с хищником все будет в порядке, и его смогут вернуть в природу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киевском зоопарке маленький медвежонок бери впервые вышло в свой вольер.

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