Мошки к репеллентам привыкают, отметил эксперт.

В северных областях Украины жителей "атакуют" мошки, ученые советуют защищаться от насекомых не репеллентами.

Мошки привыкают к репеллентам, поэтому с ними лучше бороться такими натуральными средствами как пижма, полынь, гвоздичное масло и ванилин, рассказал заведующий кафедрой экологии и охраны природы Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко Юрий Карпенко, сообщает ТСН.

По его словам, одной из причин большого количества мошек является то, что не все перелетные птицы, которые ими питаются, прилетели. "Много птиц, особенно эти перелетные, на путях миграционных, у нас здесь Днепровский миграционный путь, и по Десне мигрируют, а это все приграничье, когда оно бомбит, горит все, это все фактор беспокойства и это фактор такой лимитирующий", - отметил эксперт.

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Как защититься от насекомых - что сообщалось

Чаще всего люди интересуются, как защититься от комаров. УНИАН писал, что средства защиты от этих насекомых бывают натуральные и синтетические.

Синтетические средства от комаров, в частности, - это спреи, гели и кремы. А вот натуральными "врагами" этих насекомых являются, в том числе дым, герань, календула, а также эфирные масла, например, кедровое, эвкалиптовое и анисовое.

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