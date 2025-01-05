Эта птица готова на все ради еды, даже пролететь 12 тысяч километров.

Во время ураганов большинство существ убегают от угрожающих разрушений, однако одна маленькая морская птица делает невероятные вещи, а именно преследует их. Речь идет о буревестнике пустынного, чья необычная стратегия выживания заключается в том, чтобы лететь навстречу ураганам или циклонам. Для этой птицы штормы не являются угрозой, которой надо избегать. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для Forbes.

По его словам, пустынный буревестник готов на все ради еды, даже пролететь 12 тысяч километров.

"Найденный только на острове Бугио, входящем в состав архипелага Десерташ у побережья Мадейры, буревестник также является одной из самых редких морских птиц в мире. Эти птицы размером с ворону, насчитывающие менее 200 известных пар, которые размножаются, удивляют своей выносливостью", - отметил Треверс.

Видео дня

Биолог отметил, что отвесные скалы Бугио, которые могут преодолеть только самые выносливые альпинисты, служат этим птицам естественной крепостью, защищая их от хищников и человеческого вмешательства.

"Физически пустынный буревестник - это чудо выносливости и дизайна. Его обтекаемое тело, длинные конические крылья и легкий каркас идеально приспособлены к жизни в море, что позволяет ему скользить по океанским просторам с непревзойденной эффективностью. Эти приспособления делают птицу чемпионом на длинные дистанции", - объяснил Треверс.

Он отметил, что во время сезона размножения пустынные буревестники постоянно отправляются на поиски пищи, преодолевая до 12 тысяч км и пересекая Атлантику, чтобы получить мелкую рыбу, кальмары и ракообразные.

В то же время исследование, которое провел Океанографический институт Вудс-Хоул, выявило удивительное поведение птиц, отслеживая их в течение нескольких лет. Результаты, которые были получены, поразили ученых.

"Почти треть отслеженных буревестников активно летели навстречу циклонам, иногда следуя за ними в течение нескольких дней и преодолевая тысячи километров. Данные показали, что пустынные буревестники используют турбулентные последствия штормов в свою пользу. После циклона температура поверхностных вод резко падает, а богатые питательными веществами глубинные слои поднимаются вверх. Такое перемешивание океана вызывает расцвет фитопланктона, что привлекает добычу буревестников на мелководье, где ее можно легко поймать", - цитирует слова исследователей биолог.

Таким образом вместо того, чтобы рисковать получить травму, борясь со штормовым ветром, птицы маневрируют вдоль волн, используя такие условия океана, чтобы поймать пищу.

Треверс отметил, что пустынный буревестник эволюционировал, чтобы процветать в условиях турбулентности. Поэтому с этими птицами никто не сравнится в способности путешествовать на большие расстояния.

"Удивительно, но ни один из отслеживаемых буревестников не получил травм и не покинул гнезда во время исследования, что подчеркивает их устойчивость. Сокращая время, проведенное в полете в интенсивных условиях, птицы минимизируют риск усталости или повреждения крыльев", - добавил специалист.

Другие интересные факты о животных

Ранее ученые рассказали, как летучие мыши могут мигрировать на большие расстояния. По их словам, эти животные, как и птицы, тоже используют ветер во время миграции.

Также ученые заявили, что киты могут жить вдвое дольше, чем считалось ранее. В частности южные гладкие киты, тесно связанные с гренландскими китами, могут демонстрировать похожую продолжительность жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: