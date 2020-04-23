Украина в огне: остановят ли штрафы поджигателей сухой травы

Анна Бредихина

Потрясшая страну серия масштабных пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, в результате которой Киев на несколько дней затянул едкий дым, и город стал самым загрязненным на планете Земля, заставили граждан и власть задуматься: насколько мы уязвимы перед природной стихией и человеческой глупостью.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ежедневно докладывает о сотнях пожаров по всей Украине. Основной причиной зачастую является легкомысленные украинские привычки: сосед сжигал мусор во дворе, чтоб никуда его не вывозить, фермер палил остатки растений на поле, чтобы сэкономить на рекультивации. А бабушка на огороде жгла стерню, чтобы та любимой корове морду не колола.

Есть еще более абсурдная мотивация поджигателей, когда сельская молодежь от скуки зажигает траву на лесных полянах.

Такие забавы, умноженные на погодные условия и обезвоженную в результате многонедельного отсутствия обильных дождей почву, становятся пусковым механизмом, приводящим к катастрофическим последствиям.

Если так будет и дальше, к зиме выгорит вся страна.

Продолжающийся с начала апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения стал одним из самых масштабных природных и экологических бед за последние десятилетия. На какое-то время открытые очаги возгорания удалось потушить, в основном благодаря непродолжительному дождю. Но спустя пару дней пламя вспыхнуло вновь.

Мало было украинцам одной беды, как аналогичный пожар в Житомирской области вышел за пределы леса и распространился на населенные пункты.

В итоге сгорели десятки жилых домов, выгорели значительные участки леса и погибли сотни животных. Государству и имуществу граждан нанесен значительный ущерб.

Министерство внутренних дел считает, что причиной возгорания могут быть умышленные поджоги. Не исключают даже диверсию.

Задержанный правоохранителями в Чернобыльской зоне человек рассказал, что ради развлечения в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром разнесло дальше, и он не смог справиться и потушить костер. От диверсанта такое объяснение принять можно, от гражданина своей страны – нет.

Страна тем временем надеется на благодатный дождь

Пожарные по сей день не могут справиться с тлеющей травой и деревьями. Вопрос на контроле у главы государства и правительства. А страна тем временем надеется на благодатный дождь.

Из-за многодневных пожаров и сильного ветра окутанный смогом Киев несколько дней подряд возглавлял рейтинг городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, обогнав индийские и китайские промышленные мегаполисы. Столичный воздух стал опасным для здоровья человека.

Решение вопроса, как бороться с пожарами, которые, то ли по злому умыслу, то ли по неосторожности создаются гражданами, было найдено почти сразу.

Верховная Рада на прошлой неделе ужесточила наказание за загрязнение воздуха и уничтожение объектов растительного мира. Штраф за поджог зеленых насаждений, стерни или сухостоя был увеличен в 18 раз – от 91 тысячи до 153 тысяч гривен.

Закон вступил в силу. Но, поможет ли это уменьшить количество пожаров в украинских полях и лесах, остается вопросом.

Народ привыкает к тому, что штрафы за правонарушения постоянно растут. К тому же, для полиции поиск горе-поджигателей, которые жгут в полях стерню или траву и листья на подворьях, будет крайне сложной задачей.

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Есть большие сомнения, что правоохранители смогут взять под контроль эту проблему. К ее решению необходимо подойти системно и заглянуть в ее суть.

Во-первых, системно наказывать провинившихся. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что правительство будет инициировать введение уголовной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

«Мы будем работать дальше над криминализацией этих нарушений для того, чтобы ни у кого не возникало даже желания поджигать сухую траву», - сказал глава правительства на заседании Кабинета. Надеюсь, что Верховная Рада не затянет рассмотрение этого законопроекта.

Во-вторых, надо стимулировать использование фермерами и работниками аграрных компаний экологических технологий обработки земли. Чтобы фермеры прекратили поджигать стерню на своих полях, им необходима организационная, финансовая и консультационная поддержка государства.

В работу также должна включиться реформированная Государственная экологическая инспекция, которая бы объяснила жителям сел и поселков, что ежегодный ритуал сожжения листьев и растительных остатков с огорода и сада можно заменить компостированием.

Своими глупыми привычками украинцы губят сами себя

От сжигания травы и сухих листьев вреда гораздо больше, чем мнимой пользы. Своими глупыми привычками украинцы губят сами себя. Сжигание остатков прошлогодней растительности высвобождает ядовитые токсины, которые провоцируют развитие болезней, обостряют хронические хвори.

На фоне других неблагоприятных экологических факторов, которые мало зависят от большинства украинцев, каждому под силу не укорачивать себе жизнь и не уничтожать своей глупостью среду обитания. Берегите природу – мать вашу!

Анна Бредихина

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