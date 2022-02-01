В то же время, прикрываясь экологическими проблемами, псевдоактивисты безосновательно оказывали давление на предприятия, которые работают с соблюдением законодательства.

Недавно стало известно о загрязнении воздуха и почвы на территории завода по производству химикатов в Киеве, ликвидированного еще в 1996 году.

Впрочем, многочисленные экологические активисты много лет молчали об этой опасной для города проблеме, говорится в сюжете "5 канала".

При этом уровень концентрации опасных веществ на прилегающей к заводу территории в радиусе 300 м превышает допустимые нормы – местами до 145 раз в воздухе и в 35 раз в почве. Чтобы нейтрализовать загрязнение, городская власть обеспечила вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась утилизация опасных отходов.

Впрочем, отмечает адвокат Игорь Серков, никакого систематического надзора за токсичным объектом активисты никогда не проводили. Зато активно действовали группы активистов, которые, прикрываясь экологическими проблемами, безосновательно оказывали давление на предприятия, которые работают с соблюдением законодательства.

"В последнее время в Украине в больших количествах наблюдается такое явление как использование так называемых эко-специалистов, эко-экспертов, чтобы мешать некоторым предприятиям нормально работать, нормально осуществлять свою деятельность", – отметил Серков.