В Греции из-за сильного ветра погибли тысячи перелетных птиц

Их тела находили на улицах Афин, на балконах столицы, на Эгейских островах, на полуострове Пелопоннес.

Жители Греции по всей стране находят мертвых стрижей и ласточек, которые летели из Африки в Европу, но погибли из-за сильного ветра.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеПанды спарились впервые за 10 лет совместной жизни, после закрытия зоопарка на карантинПо словам орнитологов, не пережили перелет тысячи мелких птиц. Их тела находили на улицах Афин, на балконах столицы, на Эгейских островах, на полуострове Пелопоннес.

«Это большая катастрофа», – констатировала представитель группы по защите дикой природы Anima Мария Ганоти.

Греческая ассоциация орнитологов заявила, что катастрофа для перелетных птиц случилась в ночь с 5 на 6 апреля. Они летели сквозь сильный ветер, дождь и при низкой температуре.

«Чтобы спастись, измученные птицы, в основном ласточки и стрижи, которые ловят летающих насекомых для еды, направились к материковой части Греции», – добавили там.

Ассоциация призвала людей позаботиться об изнуренных птицах, которые сейчас находятся в Греции.

Ранее УНИАН сообщал, как спутниковые снимки показали, как в Европе очищается воздух из-за карантина.