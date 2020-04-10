Спутниковые снимки показали, как в Европе резко падает загрязнение воздуха из-за карантина

Определенное количество NO2 образуется в результате природных процессов. Но в основном это производится нами.

Невероятные спутниковые снимки показывают, как падает уровень загрязнения в странах Европы после того, когда правительства ввели ограничительные меры из-за коронавируса.

В Европе сейчас наблюдается то же, что раньше в Китае, когда большие города были вынуждены отказаться от транспорта в связи с карантином.

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Данные со спутников показывают выбросы диоксида азота (NO2) над Францией в марте 2019 на одном кадре и с 14 по 25 марта 2020 – на другом. Густой красный цвет указывает на высокий уровень загрязнения.

Но уровень загрязнения упал не только в Париже, но и в Милане и Мадриде.

«Концентрация диоксида азота меняется ежедневно из-за изменения в погоде. Выводы не могут быть сделаны только на основе одного дня. При объединении данных в определенный отрезок времени, в этом случае за 10 дней, мы можем видеть влияние изменений в результате человеческой деятельности», – пояснили исследователи.

Определенное количество NO2 образуется в результате естественных процессов, таких как: дыхание, молнии и даже вулканы. Но в основном это производится нами: из-за выбросов автомобилей.

Как сообщал УНИАН, исследователи французской компании Carbios, что занимается промышленными разработками, создали бактериальный фермент, способный растворять пластиковые бутылки в течение нескольких часов.