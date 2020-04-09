Оккупанты загрязнили морские воды у Крыма нефтяными танкерами – прокуратура открыла дело

У побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат РФ, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей.

Прокуратура Автономной Республики Крым зафиксировала очередной факт нарушения государством-оккупантом экологических норм на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начали уголовное производство по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря)», - говорится в сообщении.

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Установлено, что у побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат Российской Федерации, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей. Загрязнение зафиксировано в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 квадратных километров.

В ведомстве также напомнили, что ранее прокуратура и полиция АР Крым зарегистрировали уголовное производство по ч.2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр), в рамках которого установлено, что после оккупации полуострова дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчи, начали использовать для незаконной добычи песка, как следствие, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж.

«В то же время токсичные вещества попадают в Черное море, создавая угрозу для здоровья населения и среды», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по одному из сценариев последствий глобального потепления, температура на планете может подняться на 5-6 градусов к 2100 году, и Крым может уйти под воду.