В Нью-Йорке вступил в силу запрет продавать пластиковые пакеты

В магазинах будут продавать бумажные пакеты. За каждый бумажный пакет предприятия будут платить 5 центов в местный бюджет.

В штате Нью-Йорк вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов. Вместо них в магазинах будут предлагать пакеты из бумаги.

Об этом передает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Запрет не коснется пластиковых пакетов, используемых для доставки еды, упаковки лекарств, мусорных пакетов, пакетов для сырого мяса и рыбы.

Читайте такжеКомпания Coca-Cola не собирается отказываться от использования пластиковых бутылок

За несколько недель до введения запрета в магазинах появились предупреждения об изменениях. В соцсетях запустили специальную кампанию, призывающую людей использовать собственные многоразовые сумки. Семьям с низким уровнем дохода предлагают бесплатные сумки для многократного использования.

В магазинах будут продавать бумажные пакеты. За каждый бумажный пакет предприятия будут платить 5 центов в местный бюджет.

Со временем местные чиновники хотят ввести штрафы для предприятий, не соблюдающих запреты. За перовое нарушение они могут быть оштрафованы на $250, а за повторные — на $500.

Нью-Йорк стал третьим штатом после Калифорнии и Орегона, который ввел запрет на продажу пластиковых пакетов. Штаты Мэн и Вермонт планируют также ввести запрет в этом году, а штаты Коннектикут и Делавэр — в 2021 году.

Ранее, с 1 января, в Таиланде в больших магазинах запретили одноразовые пластиковые пакеты.