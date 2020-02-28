В Антарктиде нашли новый остров

Остров стал доступен вследствие таяния ледников.

В Антарктиде в результате глобального потепления и таяния ледников ученые открыли новый остров.

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Размер острова соизмерим с футбольным полем или Виндзорским замком. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечается, группа полярных исследователей из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) заметила остров, когда их корабль проходил через залив Пайн Айленд в Антарктиде.

Остров назвали Сиф в честь норвежской богини плодородия и семьи, которая также была женой бога-воина Тора, что созвучно з названием исследовательской группы THOR.

Сообщается, что гранитный остров достигает 378 метров в длину и 158 в ширину. Невзирая на такие размеры, остров можно заметить из космоса.

Ранее УНИАН сообщал, что в Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Отметка термометра исследовательской станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на +18,3°C, что выше предыдущей на 0,8°C.