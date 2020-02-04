Ученые объяснили усиленное таяние ледников Гренландии

По данным ученых, теплая вода, движущаяся под огромными массивами льда, заставляет ледник таять быстрее.

Немецкие ученые нашли еще одну причину усиленного таяния ледников Гренландии.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на результаты исследования, которые были опубликованы в понедельник в журнале Nature Geoscience.

По данным ученых, теплая вода, движущаяся под огромными массивами льда, заставляет ледник таять быстрее.

Выводы сделаны на основании изучения ледника 79-го градуса северной широты в северо-восточной Гренландии.

Ученые обнаружили под языком (полосы льда, которая плавает на поверхности океана – ред.) этого ледника наличие впадины шириной два километра. По дну впадины теплая вода из Атлантического океана устремляется прямо к леднику. По мере истончения льда глубина впадины увеличивается. Соответственно, увеличивается объем теплой воды, которая поступает к леднику. За последние несколько лет глубина впадины разрослась на 15 метров.

Как сообщал УНИАН, скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилось в семь раз, а к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.