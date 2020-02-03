Во Франции запретили выбрасывать нераспроданную дизайнерскую одежду и предметы роскоши

Новый закон предусматривает, что товары будут повторно использованы или переработаны.

Власти Франции запрещают компаниям, производящим дизайнерскую одежду и предметы роскоши, уничтожать нераспроданные или возвращенные вещи в соответствии с законом об отходах, принятым парламентом.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на The Guardian, новаторский закон, который, по утверждению французского правительства, является первым в мире, также распространяется на электротовары, средства гигиены и косметику, которые теперь должны быть повторно использованы, перераспределены или переработаны.

Законопроект, содержащий 130 статей, был окончательно принят после того, как Национальная Ассамблея, которая приняла его девять дней назад, и верхняя палата, Сенат, достигли соглашения.

Во Франции уже есть закон, запрещающий супермаркетам выбрасывать непроданные продукты питания и стимулирует их передавать товары благотворительным организациям.