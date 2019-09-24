Изменения климата нарушают права детей: 16 детей из разных стран подали жалобу в ООН

Среди них и известная эко-активистка Гретта Тунберг.

16 детей из разных уголков планеты, включая известную эко-активистку Гретту Тунберг, подали официальную жалобу в ООН о том, что пять крупных стран нарушили их права из-за бездействия в проблеме изменения климата.

Это — Германия, Франция, Бразилия, Аргентина и Турция. Дети считают, что эти страны не справились с выполнением обязательств, наложенных Конвенцией о правах ребенка. В частности, они говорят, что вызвав и закрепив климатические изменения, «представляют угрозу для жизни», эти страны нарушили сразу несколько статей — о праве на жизнь, здоровье и культуру, пишет Громадське.

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Кроме природных катаклизмов, вызванных изменением климата, среди последствий — воздействие на психологическое здоровье детей. Американская ассоциация психологов обнаружила, что у детей появились новые расстройства, включая тревожность из-за климата и «соастальгию» — стресс, вызванный разрушением окружающей среды, говорится в документе. Гретта Тунберг утверждает, что изменения климата вызвали у нее депрессию и отсутствие аппетита.

Петиция не ставит целью требовать компенсации. «Ни одна сумма не может компенсировать ущерб от изменений климата, от которой пострадали и дальше будут страдать дети», — говорится в документе. Зато она просит Комитет прав ребенка признать, что изменения климата — это кризис прав детей, и игнорируя эти изменения, страны нарушают права детей. Также петиция просит комитет рекомендовать ответчикам обновить их законы для уменьшения вреда от последствий изменения климата.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Нью-Йорке состоялся климатический саммит ООН. А 20 сентября всем миром прокатились массовые демонстрации с требованиями более решительных действий для остановки глобального потепления. Основным вдохновителем для миллионов участников стала 16-летняя шведка Грета Тунберг. Только за предыдущие несколько месяцев она выступила с речью в парламентах Парижа, Лондона и Вашингтона.