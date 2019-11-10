Франция объявила климатическое чрезвычайное положение

Страна, в частности, намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, которым объявлен "экологическое и климатическое чрезвычайное положение" и предусмотрены меры по достижению углеродной нейтральности страны до 2050 года.

Об этом сообщает издание DW.

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Согласно закону, Франция должна будет до 2030 года уменьшить потребление ископаемого топлива на 40% (а не на 30, как планировалось ранее). Кроме того, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. При этом уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное к 2025 году, перенесено на 2035 год.

Закон также предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора во Франции. Планируется, что в стране будет ежегодно проводиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех, которые потребляют много тепла.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября США начали процесс выхода из Парижской климатического соглашения, подав официальное сообщение в Организацию Объединенных Наций.