В Киеве опубликовали список адресов пунктов приема новогодних елок на утилизацию
Киевская городская государственная администрация (КГГА) опубликовала адреса пунктов приема новогодних елок на утилизацию.
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Они будут работать до 1 февраля, но при необходимости их работу могут продлить, сообщает пресс-служба КГГА.
Адреса пунктов приема: просп. Голосеевский, 87-г; ул. Тростянецкая, 58-А; ул. Электротехническая, 26; просп. Освободителей, 6; просп. С. Бандеры, 26-А; ул. Железнодорожное шоссе, 61; ул. Дмитриевская, 16-а (производственная база); ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки"); ул. Новополевая, 95-А; спуск Герцена, 6; Бориспольское шоссе, 23 км; просп. Броварской, 2а; ул. Радистов, 1-в; Никольское лесничество и Броварское лесничество, кв №72.
Часы работы пунктов приема и контакты ответственных лиц можно просмотреть по ссылке.
В КГГА отметили, что собранные деревья переработают в щепу в специальном измельчителе и весной используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.
Всего с начала января киевляне сдали на утилизацию в пункты приема более 11 тыс. новогодних елок.