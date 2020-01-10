В Киеве сдать ёлку на переработку можно до 1 февраля

Свои ёлки, сосны, ели жители столицы могут принести в 15 пунктов сбора, открытых в каждом районе столицы.

В Киеве сдать елку на переработку можно до 1 февраля.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, свои елки, сосны, ели жители столицы могут принести в 15 пунктов сбора, открытых в каждом районе столицы.

«Собранные деревья переработают в щепу в специальном щепоизмельчителе и используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе. Пункты будут работать до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продлить и до 8 марта», - отметил заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

По данным городских властей, в прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5000 ёлок на утилизацию.

И.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Алексей Король отметил, что пункты сбора и утилизации новогодних деревьев открывают уже пятый год подряд в начале января.

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«Таким образом мы даем возможность деревьям, которые украшают наши дома в праздники, быть полезными и после них», - подчеркнул он.

По словам Короля, можно выделить две волны, когда пункты работают с наибольшей загрузкой. Первая из них - это сбор хвойных деревьев после завершения елочных базаров, то есть в начале января. «Наши предприятия уже забрали на утилизацию почти 7 тыс. деревьев, не распроданных к Новому году», - сообщил он.

Вторая волна, по его словам, начинается после завершения новогодних и рождественских праздников, а именно после Крещения, когда люди начинают выносить елки из дома.

В КГГА напомнили, что в этом году предусмотрены средства на строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов в Киеве за счет средств природоохранного фонда.

«Киев продуцирует 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков постепенно решит проблему с их накоплением и вопросом утилизации. Биогаз является возобновляемой и устойчиво произведенной энергией. Среди всех видов топлива, биогаз обладает наименьшим эффектом парникового газа и лучшей производственной эффективностью», - пояснил Савченко.

Как сообщал УНИАН, 2 января в Киеве начали работать 15 пунктов приема новогодних елок.

С адресами пунктов приема, контактами и часами работы можно ознакомиться по ссылке.