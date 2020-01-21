Малайзия вернула другим странам 150 контейнеров с мусором

Свой мусор обратно получили Франция (43 контейнера), Великобритания (42), тогда как США получат 17, а Канада - 11.

Власти Малайзии заявила, что 20 января отправили обратно 150 незаконно ввезенных контейнеров с пластиковым мусором, потому что не хотят превращать страну в "помойку" для развитых стран.

Об этом пишет CNN.

По словам министра окружающей среды Йо Би Инь, правительство "предпримет необходимых мер, чтобы убедиться, что Малайзия не станет мировым помойкой".

Эти заявления Би Йо Инь сделала в портовом городе Баттерворт на севере страны, откуда отправились в путь обратно 150 контейнеров, содержащих около 3737 тонн мусора. Свой мусор обратно получили Франция (43 контейнера), Великобритания (42), тогда как США получат 17, а Канада - 11. Министр добавила, что Малайзия в скором времени собирается отправить еще 110 контейнеров, в том числе 60 в США.

Государство в Юго-Восточной Азии не может справиться с массовым потоком мусорных контейнеров после того, как в 2018 году Китай принял решение прекратить импорт практически всех типов пластиковых отходов для их дальнейшей переработки.

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Развитым странам пришлось искать новые направления - чем воспользовалось множество китайских компаний по переработке мусора, которые перебрались в Малайзию и привлекли сюда часто нелегальные поставки.

Отчет Greenpeace обнаружил, что в течение первых семи месяцев 2018 года пластиковые отходы, вывезенные из США в Малайзию, увеличились более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, ранее власти Индонезии вернула странам Запада контейнеры с восемью тысячами тонн мусора, которые были незаконно ввезены в страну. Они поступили из США, Австралии, Германии и ряда других стран. Индонезийская власть говорит, что им подсунули не то, что нужно для переработки. Вместо макулатуры они получили горы пластика и грязных подгузников.