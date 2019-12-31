С 2020 года цирки в Украине будут без животных - Бородянский

Сейчас Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

В 2020 году из государственных цирков исчезнут представления с животными.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях", - написал министр.

По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

"Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое подобное решение в Украине.