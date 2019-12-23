цей матеріал доступний українською

Качество воздуха в Киеве: сегодня опасно выходить на улицу во всех микрорайонах столицы

11:27, 23 декабря 2019
Экология
249 0
Не рекомендуется выходить на улицу без защитной маски / УНИАН

Читайте такжеВ глобальное изменение климата верят 84% украинцев

По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", самый загрязненный воздух сегодня на Шулявке, Соцгороде, Нивках. Здесь вообще не рекомендуется выходить на улицу без защитной маски, передает FaceNews.ua.

В остальных микрорайонах города наблюдается риск для людей с респираторными заболеваниями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#воздухпогода в Киеве