Качество воздуха в Киеве: сегодня опасно выходить на улицу во всех микрорайонах столицы

Самый загрязненный воздух сегодня на Шулявке, Соцгороде, Нивках.

Утром 23 декабря во всех микрорайонах Киева зафиксировано опасное для здоровья качество воздуха.

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По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", самый загрязненный воздух сегодня на Шулявке, Соцгороде, Нивках. Здесь вообще не рекомендуется выходить на улицу без защитной маски, передает FaceNews.ua.

В остальных микрорайонах города наблюдается риск для людей с респираторными заболеваниями.