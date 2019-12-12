Рада приняла закон о мониторинге выбросов парниковых газов в Украине

Документ направлен на выполнение обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание в Украине основ для функционирования системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МОВ) в соответствии с директивой Европейского Союза.

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За принятие законопроекта «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов» (№0875) во втором чтении и в целом проголосовали 335 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом определены правовые и организационные основы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МОВ), он направлен на выполнение обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Положениями законопроекта предлагается, в частности, определить полномочия органов государственной власти в сфере МОВ; определить правовые основы организации и осуществления МОВ; установить основные аспекты предоставления административных услуг в сфере МОВ; а также ответственность за нарушение законодательства в сфере МОВ.

Среди прочего, законопроектом предлагается путем внесения изменений в Закон «Об охране окружающей природной среды» распространить законодательство по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на сферу МОВ.

Законопроектом также вводится административная ответственность в виде штрафов с целью усиления охраны общественных отношений в сфере МОВ, а также предотвращения и пресечения правонарушений в сфере МОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов».