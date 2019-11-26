В экопарке Харькова впервые показали крохотного 2-месячного орангутанга (видео)

Этот орангутанг первый, родившейся в Украине.

Редкое пополнение: в харьковском экопарке впервые показали крохотного 2-месячного орангутанга. Все это время новорожденный был только с мамой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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У 8-летней Понки это первые роды, поэтому ветеринары переживали, насколько хорошо она справится с новыми обязанностями. Получается это у нее, говорят, прекрасно. О первенце Понка будет заботиться ближайшие четыре года, пока тот не станет самостоятельным.

Сейчас же игривый малыш ни на миг не оставляет свою маму, висит на ней, крепко ухватившись лапками за брюхо. Имени у мальчика еще нет. Его выберут через месяц с помощью традиционного голосования.

Рождение малыша в экопарке считают диковинкой, потому что эти животные довольно редко дают потомство в неволе. Этот орангутанг первый, родившийся в Украине.