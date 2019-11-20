В голландском зоопарке пингвины-геи украли у гетеросексуальной пары яйцо

Птицы могут преуспеть в желании стать отцами.

Двое самцов черноногих пингвинов (Spheniscus demersus), живущих в зоопарке DierenPark Amersfoort в Нидерландах, выкрали у гетеросексуальной пары яйцо.

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Об этом сообщил смотритель зоопарка Марк Белт. По его словам, самцы состоят в гомосексуальных отношениях и в настоящий момент инкубируют украденное яйцо, передает nat-geo.ru. Белт отметил, что пара высиживает яйцо поочередно. До этого пингвины-геи безуспешно пытались высидеть камень. Работники зоопарка не стали отнимать украденное яйцо и ожидают появления на свет птенца.

Гомосексуализм задокументирован у множества различных видов животных, включая пингвинов. Считается, что эти птицы формируют гомосексуальные пары, когда не могут найти самку для спаривания.

Самой известной однополой парой пингвинов были Рой и Сайлоу, обитавшие в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка в начале нулевых. Птицы прожили вместе шесть лет и вырастили птенца по имени Танго, который вылупился из оплодотворенного яйца, подложенного пингвинам работниками зоопарка.