В Черниговской области браконьеры убили двух краснокнижных лосей

Полицейские задержали автомобиль с четырьмя мужчинами, которые убили одного из лосей.

В Черниговской области полиция открыла два уголовных производства по фактам убийства краснокнижных лосей, которые произошли в минувшие выходные в Новгород-Северском и Бахмачском районах.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно информации, в городе Новгород-Северский полицейские остановили автомобиль с четырьмя мужчинами. Во время досмотра автомобиля правоохранители выявили около ста килограммов расфасованного в мешки мяса животного. Специалисты Новгород-Северской районной государственной больницы ветеринарной медицины подтвердили, что изъятое мясо, вероятно, лосиное. Животное на момент гибели достигло двухлетнего возраста.

Кроме мешков с мясом, полиция обнаружила в автомобиле четыре зарегистрированных охотничьих ружья с патронами, топоры и ножи, два рюкзака с остатками мяса и костей. Все это правоохранители изъяли, УАЗ браконьеров доставлен в Новгород-Северский отдел полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) УКУ, которое наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

На следующий день в полицию сообщили о еще одном убитом лосе. На этот раз тушу животного весом около 400 кг обнаружили в лесу в Бахмачском районе. По данному факту незаконной охоты также открыто уголовное производство. Правоохранители работают над установлением причастных лиц.

Как сообщил начальник отдела экологического надзора животного мира и биоресурсов Государственной экологической инспекции в Черниговской области Артем Коломиец, уголовные дела по фактам убийства лосей полиция открывает, но очень долго их расследует.

«С учетом названных уголовных производств, в этом году возбуждено шесть дел, но нет ни одного судебного приговора», - отметил Коломиец.

Также он подчеркнул, что огласка этих дел в СМИ способствует их более быстрому и результативному расследованию.