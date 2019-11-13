В Эквадоре тают два гигантских ледника (видео)

Чимборасо и Котопахи когда-то были вулканами, а теперь это самые высокие горы в стране вблизи застывшего кратера.

В Эквадоре стремительно тают два гигантских ледника. Они уже потеряли половину ледяного покрова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чимборасо и Котопахи когда-то были вулканами, а теперь это самые высокие горы в стране вблизи застывшего кратера. На них веками держались стратегические запасы льда, а значит – и питьевой воды.

Однако за последние 10 лет эти запасы уменьшились не на шутку, говорят ученые. Льдины постоянно трескаются и тают. Исследователи обвиняют в этом глобальное потепление.

Как сообщал УНИАН, зоологи зафиксировали первые признаки эволюции живых существ в ответ на изменение климата – среди благородных оленей на шотландском полуострове.