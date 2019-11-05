В Житомире суд временно закрыл меховую ферму в Сингурах

По словам активистов, жители села Сингуры выступают за закрытие фермы.

В Житомире суд постановил временно закрыть меховую ферму в Сингурах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынес сегодня Житомирский окружной административный суд.

«Временно приостановить деятельность ООО «Профуна» в Сингурах, где выращивают норок, до момента получения этим обществом положительного заключения по оценке воздействия на окружающую среду» – говорится, в частности, в решении суда, которое есть в распоряжении УНИАН.

На суд пришли как представители предприятия, так и активисты, выступающие за закрытие фермы. Они заявили, что довольны сегодняшним решением, и считают его справедливым.

«Победа в суде! Только Госэкоинспекция выиграла иск против меховой фермі голландского бизнесмена в Сингурах и, внимание, суд запретил ферме осуществлять деятельность (загрязнять воздух) до прохождения процедуры оценки воздействия на окружающую среду и получение разрешения на загрязнение воздуха», – прокомментировал корреспонденту УНИАН судебное решение организатор сегодняшней акции протеста Руслан Хоменко.

По его словам, жители села Сингуры выступают за закрытие норковой фермы.

«Сингуревцы – против деятельности жестокого и грязного производства и подтвердят это на общественных слушаниях. Решение может быть обжаловано, поэтому готовимся его защищать в апелляционном суде», – добавил активист.

Как сообщал УНИАН, в Житомире активисты через суд добиваются закрытия меховой фермы в селе Сингуры Житомирского района, поскольку считают, что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений. Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде.

Это отрицает владелец фермы – иностранец, который открыл ее после запрета мехового производства в его стране. Контролировать деятельность норковых ферм в Украине достаточно сложно из-за того, что старые экологические нормы были отменены, а новые еще не введены.