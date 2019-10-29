В зоопарке Киева начали отмечать Хэллоуин (фоторепортаж)

В зверинце можно увидеть, как тигры, медведи и другие обитатели лакомятся тыквами.

В Киевском зоопарке уже начали отмечать Хэллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами.

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Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: на странице в Фейсбук опубликовали график угощения животных.

Интересно, что медведям и слону подарки будут выдавать почти каждый день. А вот посмотреть, как уплетают его еноты, можно только в четверг.