Инцидент с аммиаком в "Борисполе": журналисты выясняли ситуацию в окрестных селах (видео)

В ночь на 22 октября невыносимою вонь чувствовали также и жители села Гора.

Вечером 21 октября едкий запах аммиака перепугал пассажиров аэропорта "Борисполь". Вонь чувствовали также и жители села Гора, расположенного совсем рядом с Борисполем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Именно жители этого села ночью жаловались на то, что ощущают едкий запах, им трудно дышать и першит в горле. Сейчас же в селе никакого запаха уже не чувствуется, единственное, что сейчас может как-то мешать – туман. Из-за него другой аэропорт – "Жуляны" – отменил несколько утренних рейсов.

В столице же сейчас самое грязное место в Печерском районе – там уровень загрязнения превышает норму в три раза.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 октября аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание из-за угрозы отравления. В связи с этим в больницу доставили одного человека, еще 50 пожаловались на плохое самочувствие.



