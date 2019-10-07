На Каневском водохранилище браконьеры застрелили лебедя (фото)

Браконьеры, которых задержала полиция, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во время патрулирования сотрудники водной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела задержали мужчин с оружием, с запрещенными средствами для вылова рыбы (сетками) и с застреленным лебедем в лодке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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«В 8 часов утра рыбоохранный патруль заметил подозрительную лодку на воде. При ее проверке установили, что, действительно, мужчины находятся под алкоголем, имеют гладкоствольное ружье, сетки (запрещенные средства для вылова рыбы), а также застреленного лебедя», - говорится в сообщении.

Работники полиции и егерской службы составили административные протоколы, в частности, по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или же другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В качестве вещественных доказательств полиция изъяла ружье и запрещенные средства (сетки) для вылова рыбы.