Защищать климат на улицы вышли семь миллионов человек - Грета Тунберг

По словам экоактивистки, прошедшие 20 и 27 сентября протесты по всему миру – это только начало.

На всемирные акции в защиту климата, прошедшие 20 и 27 сентября по всему миру, вышли по меньшей мере семь миллионов человек.

Об этом заявила в Facebook экологическая активистка Грета Тунберг.

"Это невероятно! Спасибо всем, кто присоединился к климатическим забастовкам, и особенно местным организаторам! Неделя за будущее (#weekforfuture) - это одна из самых больших глобальных демонстраций в истории! Это только начало!" - написала она.

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Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке прошел саммит ООН по вопросам климата, который, как предполагали, должен был ускорить процесс подписания и ратификации Парижского соглашения.

Тунберг выступала перед примерно 60 мировыми лидерами.

Девочка стала известна во всем мире своими экологическими пикетами у здания шведского парламента в Стокгольме.

Затем по всему миру начались акции протеста школьников с требованием к правительствам своих стран начать борьбу с изменениями климата.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете.

В марте школьницу выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.