Украина является крупнейшим поставщиком древесного угля в ЕС - WWF

Отмечается, что доля 2018 года составляла 22%.

По данным WWF, производство древесного угля в Украине в 2014 году составило 100 тыс тонн. После того, как экспорт кругляка из Украины было остановлено производство выросло до 170 тыс тонн.

Сейчас Украина - крупнейший экспортер древесного угля в ЕС, доля 2018 года составляла 22%.

Как пишет ТСН, в WWF рассказали про конкретный случай, когда удалось предотвратить преступления в лесной сфере. Незаконную вырубку в организации зафиксировали в Ужанском национальном парке.

"Местные активисты проинформировали нас, что там что-то не так, в Национальном парке незаконно вырубают буковые деревья, некоторым из них более 350 лет. Крупнейшим потребителем древесины оказалось производство "Полипром" - крупнейший производитель древесного угля в Украине. Мы не могли доказать, что они закупали незаконный уголь, но бук - это самый популярный вид древесины, из которого это предприятие делает уголь. Местные работники очень недовольны, что мы с телевидением туда приехали. Мы опубликовали отчет, пожаловались в FSC - это лесной попечительский совет. Началось расследование из-за подозрения, что "Полипром" работает с нелегальными механизмами и через несколько лет предприятие потеряло сертификаты", - утверждает ведущий консультант по вопросам лесной политики WWF Германия Йоханнес Захнен.

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По словам Захнена, благодаря общественному давлению, местным активистам, начались системные проверки рынка угля, проводились собственные аудиты и от того момента удалось остановить работу 74 компаний, которые производят уголь, большинство из них - именно с Украины.