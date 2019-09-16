В Болгарии 400 тысяч желающих устроили рекордную уборку (видео)

За день люди собрали более трех тысяч тонн мусора.

Рекордная уборка в Болгарии: на этой неделе местные решили не рассчитывать на коммунальщиков, а убрать страну самостоятельно. Только на этих выходных к общенациональной инициативе присоединились 400 тысяч желающих.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Они чистили от мусора парки, леса, пляжи и водоемы.

За день люди собрали более трех тысяч тонн мусора.

Уборку провели и в Черном море: волонтерам помогали водолазы. Мусорные находки просто поразили! Дайверы поймали холодильник, велосипед, пляжный зонт, лыжи и еще с десяток шин.

Уборкой акция не завершилась. До конца недели болгары будут чинить детские площадки, будут высаживать цветы и красить лавочки в парках.