Власти Непала ужесточили правила восхождения на Эверест

Отныне альпинисты, которые желают подняться на "восьмитысячники", должны пройти базовую и высокогорную подготовку для восхождения.

Власти Непала решили ужесточить правила выдачи разрешений на восхождение на гору Эверест и другие вершины Гималаев.

Об этом сообщает правительственная комиссия, передает УП со ссылкой на Reuters.

Теперь альпинисты, которые хотят подняться на Эверест и другие восьмитысячники, должны пройти базовую и высокогорную подготовки для восхождения.

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В отчете комиссии указывается, что перед восхождением на горы выше 8000 метров, альпинисты должны подняться хотя бы на одну непальскую гору выше 6500 метров. Желающие покорить самую высокую гору мира, также должны предоставить справку о состоянии здоровья и физической подготовленности.

Отмечается, что за весенний сезон 2019 года, во время восхождения на Эверест погибли или пропали без вести 11 альпинистов.

Ранее УНИАН сообщал, что в рамках программы по очистке Эвереста непальские альпинисты спустили около 11 тонн мусора. На это у них ушло 1,5 месяца.