16-летняя экоактивистка Тунберг назвала потенциальную встречу с Трампом «тратой времени» (фото, видео)

Также Грета Тунберг назвала «не очень высокими» усилия США в борьбе с изменениями климата.

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом «тратой времени».

Об этом Тунберг заявила во время интервью CBS News, пишет Громадське.

В августе Грета Тунберг пересечет на яхте Атлантический океан, чтобы принять участие в конференции ООН по проблемам климата. Гоночная яхта Malizia II будет производить энергию исключительно от ветровых турбин и солнечных батарей.

Журналистка спросила девушку, рассматривает ли она возможность встретиться с президентом Трампом во время ее путешествия в США.

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«Зачем мне тратить время на разговор с ним, если он точно не будет пытаться меня услышать?», — ответила активистка.

Также Грета Тунберг назвала «не очень высокими» усилия США в борьбе с изменениями климата. Активистка хочет, чтобы все мировые правительства сократили выбросы в соответствии с Парижским климатическим соглашением, с которого Дональд Трамп вышел в 2017 году.

Ранее екоактивистка заявила, что пожертвует школой ради борьбы за защиту климата.

В марте 2019 года Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

В 2019 году она организовала шествие в Париже, к которому присоединились около тысячи человек. Тунберг шла с табличкой «забастовка школы ради климата», с которой она ранее ходила к стенам шведского парламента. Тунберг основала движение Climate Strike, к которому присоединились школьники из разных стран Европы.

В декабре 2018 года Тунберг выступила с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственные органы начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.