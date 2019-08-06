Жители Африки больше всего пострадают от изменений климата - ученые

У жителей Африки - меньше всего возможностей для борьбы с последствиями глобальных изменений климата.

Ученые предупреждают, что жители Африки, вероятно, будут среди тех, кто в ближайшие десятилетия больше всего пострадает от изменений климата.

При этом у жителей Африки - меньше всего возможностей для борьбы с последствиями глобальных изменений климата, пишет Голос Америки.

Согласно новому отчету, изменения климата коснутся многих стран Африки сильнее, чем считалось ранее. Исследователи предупреждают, что стремительный прирост населения означает, что в ближайшие годы экстремальные погодные явления на континенте заденут еще больше людей.

В докладе Британского метеорологического бюро (Met Office) и Университета Лидса содержится оговорка, что изменения климата, вызванные сжиганием ископаемого топлива, принесут хаос в Африку - совместные засухи и наводнения.

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"Впервые мы применили климатическую модель высокой точности, наравне с моделями, которые мы обычно используем для прогноза погоды. Поэтому эта климатическая модель способна представлять процессы малого масштаба в атмосфере со значительно большим реализмом. Такие процессы действительно значимые для того, как могут измениться крайние климатические изменения в Африке", - сказала соавтор исследования Элизабет Кендон из Метеорологического бюро.

Кендон заявила, что внезапные наводнения и значительное количество осадков станут гораздо более распространенными в Африке.

"Мы обнаружили, что погодные события, которые обычно случались раз в 30 лет, смогут проходить раз в три-четыре года в будущем. Что касается крайностей в смысле осадков, мы наблюдаем изменения по всему континенту. Что касается экстремальной засухи - мы наблюдаем, что страдает Центральная и Западная Африка", - сказала она.

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что в июле этого года по всему миру наблюдаются рекордные тепловые волны.