Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений

21:51, 5 августа 2019
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В июле 2019 года исследователи организации Copernicus, которая изучает изменения климата, зафиксировали рекордную температуру на планете.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Средняя температура на Земле в июле этого года побила предыдущий рекорд, установленный в июле 2016 года, что означает, что нынешний июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений за погодой.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на организацию Copernicus, которая изучает изменения климата.

Исследователи подчеркивают, что июль традиционно является самым теплым месяцем года. Но разница в 0,04 градуса между июльской температурой 2016 и 2019 года незначительна, отмечают Copernicus.

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В то же время, температура в 2019 году на 0,56 градуса выше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годом, а также на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена.

По данным организации, июнь 2019 года также был самым жарким июнем в истории наблюдений за погодой.

Отмечается, что в своих исследованиях Copernicus, которую финансирует ЕС, опирается на спутниковые данные.

В июле 2019 года от жары больше всего пострадали западные страны ЕС, например Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды. В этих странах были установлены температурные рекорды. Ученые связывают жару в Европе с глобальным потеплением.

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Теги: #погода#климат#жара в Европе
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