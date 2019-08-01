В Одессе полутораметровая краснокнижная змея заползла в автомобиль, который стоял на улице (фото)

Как позже выяснилось, это был желтобрюхий полоз – он не ядовит, но агрессивен и кусается.

Сегодня в Одессе занесенная в Красную книгу змея длиной около полутора метров заползла в автомобиль, стоящий на улице в Суворовском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы события.

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В частности, в Facebook Людмила Денисенко написала, что к директору Одесского зоопарка Игорю Белякову обратились местные жители, сообщившие о находке.

Полутораметровую змею люди случайно обнаружили в своем автомобиле (под салоном). Директор сказал им приехать, а потом собственноручно извлек змею.

Как позже выяснилось, это желтобрюхий полоз, который занесен в Красную книгу Украины. Данная змея не ядовита, но агрессивна и кусается.

Соответствующие фото и видео очевидцы разместили в социальных сетях.

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