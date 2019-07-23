В немецком зоопарке морские львята-братья стали любимцами местной публики (видео)

Малыши появились на свет в зверинце месяц назад.

Двое морских львят радуют посетителей немецкого зоопарка.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Малыши появились на свет в зверинце месяц назад. Джеймс и Хадсон рождены разными мамами от одного папы. Братцы проводят вместе почти все время, хотя и не отходят далеко от мам.

Читайте такжеВ одесском дельфинарии "Немо" родился дельфиненок (видео)

Смотрители рассказывают, что по характеру детеныши совершенно разные, старший намного спокойнее, а младший - шустрее. Морские львята хорошо растут и больше всего любят вместе играть в воде.