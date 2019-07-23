В немецком зоопарке морские львята-братья стали любимцами местной публики (видео)
19:43, 23 июля 2019Экология
33 0
Малыши появились на свет в зверинце месяц назад.
Двое морских львят радуют посетителей немецкого зоопарка.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Малыши появились на свет в зверинце месяц назад. Джеймс и Хадсон рождены разными мамами от одного папы. Братцы проводят вместе почти все время, хотя и не отходят далеко от мам.
Читайте такжеВ одесском дельфинарии "Немо" родился дельфиненок (видео)
Смотрители рассказывают, что по характеру детеныши совершенно разные, старший намного спокойнее, а младший - шустрее. Морские львята хорошо растут и больше всего любят вместе играть в воде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter