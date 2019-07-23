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В немецком зоопарке морские львята-братья стали любимцами местной публики (видео)

19:43, 23 июля 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Малыши появились на свет в зверинце месяц назад. Джеймс и Хадсон рождены разными мамами от одного папы. Братцы проводят вместе почти все время, хотя и не отходят далеко от мам.

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Смотрители рассказывают, что по характеру детеныши совершенно разные, старший намного спокойнее, а младший - шустрее. Морские львята хорошо растут и больше всего любят вместе играть в воде.

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Теги: #зоопарк