В китайском зоопарке родились панды-двойняшки (видео)

Обе панды в настоящее время находятся под тщательным присмотром работников зоопарка.

В зоопарке китайской провинции родились панды-двойняшки. Это - девочка и мальчик.

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Им всего 10 дней, а весят они всего по 100 с лишним граммов, говорится в сюжете ТСН.

Пока что густой шерсти, как у взрослых панд, у малышей нет, лишь легкий белый пушок.

Обе панды в настоящее время находятся под тщательным присмотром работников зоопарка, но уже через несколько месяцев двойняшки должны окончательно окрепнуть.

Ранее в провинции Сычуань родились самые тяжелые в мире панденята-близнецы — свыше 200 граммов каждый детеныш.