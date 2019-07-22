В китайском зоопарке родились панды-двойняшки (видео)
12:19, 22 июля 2019Экология
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Обе панды в настоящее время находятся под тщательным присмотром работников зоопарка.
В зоопарке китайской провинции родились панды-двойняшки
В зоопарке китайской провинции родились панды-двойняшки. Это - девочка и мальчик.
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Им всего 10 дней, а весят они всего по 100 с лишним граммов, говорится в сюжете ТСН.
Пока что густой шерсти, как у взрослых панд, у малышей нет, лишь легкий белый пушок.
Обе панды в настоящее время находятся под тщательным присмотром работников зоопарка, но уже через несколько месяцев двойняшки должны окончательно окрепнуть.
Ранее в провинции Сычуань родились самые тяжелые в мире панденята-близнецы — свыше 200 граммов каждый детеныш.
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