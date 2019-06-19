Пять львов из бердянского зоопарка отправили в Южную Африку (фото)
Бердянский зоопарк отправил в Южную Африку пять годовалых львов.
Об этом сообщается на странице Бердянского зоопарка "Сафари" в Facebook.
"Их новое место жительства это специальный реабилитационный центр в Йоханнесбурге (Южная Африка)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в Африке сложилась критическая ситуация в связи с уничтожением львов в дикой природе.
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"4 львицы и один лев это уже сформированный прайд из двух семей. К их приезду уже подготовлена специальная территория размером 2 га. Здесь не буде клеток и условия максимально приближены к естественным. Волонтеры твердо уверенны, что бердянские львы помогут восстановить популяцию данного вида в Африке", - рассказали в зоопарке.
Также отмечается, что в ближайшем будущем планируется отправить еще 6 львов, а пока 5 счастливчиков отправились в свое длинное путешествие домой.
Из Бердянска львы отправятся в Самбор. Оттуда - в Стамбул, потом - перелет в Йоханнесбург, а дальше уже - к месту постоянного проживания.
Ранее УНИАН сообщал, что в зоопарке "Сафари" в Бердянске собрано около 80 видов животных со всего мира, в том числе достаточно редких.