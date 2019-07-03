Под Киевом задержали женщину, которая собирала в зоне ЧАЭС чернику для продажи (фото)

Задержанная собиралась вывезти 14 кг лесных ягод за пределы радиоактивно-загрязненной зоны.

Правоохранители обнаружили во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС женщину, которая собирала чернику для продажи.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области, задержанная собиралась вывезти 14 кг лесной ягоды за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа.

Чтобы насобирать черники и затем продать ее, женщина приехала из Ривненской области. Ее поймали на горячем.

За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на женщину составлен админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Кроме того, решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного Кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности).

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в киевской области в районе Чернобыльской атомной электростанции задержаны две группы сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.