В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров - хотели отдохнуть в радиационном лесу

В Киевской области в районе Чернобыльской атомной электростанции задержаны две группы сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

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Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. "Первую группу из трех молодых людей 19-ти и 20-ти лет правоохранители обнаружили в вечернее время вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20-ти и 19 -ти лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне", - сообщили в полиции.

Относительно этих граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел направлены в Ивановской районного суда и в Славутичский городской суд Киевской области.

Справка УНИАН. 26 апреля 1986 года в 1:24 произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эта техногенная катастрофа является крупнейшей за всю историю мировой ядерной энергетики по количеству погибших и пострадавших, выбросам радиоактивных веществ и экономическими убыткам. Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг). После этого ЧАЭС продолжала свою эксплуатацию до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3. Для дальнейшего предотвращения выброса радиоактивных отходов в атмосферу было принято решение о строительстве нового безопасного конфайнмента (НБК).

В мае 2016 года лидеры стран «Большой семерки» подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

В конце ноября 2016 года строительная компания Novarka, которая построила арку НБК, завершила процесс ее навешивания и монтажа над четвертым энергоблоком ЧАЭС. По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до установления арки в проектное положение в 10 раз.

По информации ЕБРР, который управляет фондом «Укрытие» для финансирования строительства арки и всего объекта «Укрытие», стоимость конфайнмента составляет 1,5 млрд евро. При этом реализация всего плана мероприятий на ЧАЭС оценивается в 2,1 млрд евро.