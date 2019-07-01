Эксперт рассказал, как Путин будет решать водную проблему Крыма

Если водоснабжение Крыма не будет восстановлено, то РФ может действовать разными путями, говорит эксперт.

Днепровская вода очень нужна в оккупированном Крыму, так как собственные запасы на полуострове могут исчерпаться через несколько лет.

И для решения этой проблемы Путин может пойти на самые отчаянные шаги, вплоть до создания в Украине еще одной «народной республики». Такое мнение в интервью «Фактам» выразил военный эксперт Юрий Карин.

«Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна», — считает он.

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При этом ситуация с водоснабжением полуострова, по его мнению, неоднозначная: с одной стороны, циркулирует информация о том, что в северном Крыму настоящая экологическая катастрофа из-за дефицита воды, что ведет к изменению демографической структуры региона и вымиранию населенных пунктов. С другой стороны, есть заявления иного характера. По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженова, полуостров уже не сможет обрабатывать днепровскую воду.

В любом случае, если водоснабжение Крыма не будет восстановлено, то РФ может действовать разными путями.

«Одним из них может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой „Херсонской республики“, чтобы возобновить снабжение Крыма водой», — полагает Юрий Карин.

Напомним, запущенный в 1963 году Северо-Крымский канал на 85% обеспечивал Крым пресной водой. С мая 2014 года подача воды была прекращена.