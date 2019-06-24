Жители Чернигова страдают от запаха из отстойников крахмального завода

Возмущаться в соцсетях жители микрорайона Масаны начали еще 18 июня.

В Чернигове жители так называемого «спального» микрорайона Масаны, где проживает более 10 тыс. человек, уже неделю страдают от неприятного запаха.

Как передает корреспондент УНИАН, возмущаться в соцсетях жители микрорайона начали еще с 18 июня: несмотря на жару, спать с открытыми окнами стало невозможно из-за невыносимого запаха: он совмещал запах аммиака, канализации и газа. Вызовы соответствующих служб не увенчались успехом, источник запаха установить не удалось.

Вчера активные жители Масанов собрались и начали самостоятельно искать источник запаха. Недалеко от города (Масаны - это окраина Чернигова) расположена городская свалка, но поблизости не чувствовался такой запах, как в микрорайоне.

Также поблизости построен крахмальный завод «Вимал». К людям вышли руководители предприятия, сначала они отрицали возможность неприятного запаха с завода, поскольку он использует новейшие технологии производства крахмала, но потом признали, что запах может распространяться с отстойников предприятия.

Как сказал журналистам и участникам стихийной акции руководитель группы «Вимал» Виктор Лазарь, причина неприятного запаха, скорее всего, связана с отстойниками предприятия. Их два, и в них хранится картофельный сок с завода на улице Инструментальной.

«Может быть картофельный сок. Потому что была аномальная жара - 39 градусов было. Днем он нагревается, но не испаряется. А ночью, когда температура воздуха падает, это мое предположение, температура сока больше, чем воздуха, он начинает испаряться», - предположил Лазарь.

Также он отметил, что технически решение этого вопроса требует времени. На предприятии соберется технический совет, который будет отрабатывать пути решения этого вопроса. Кроме того, создана рабочая группа с участием представителей микрорайона, которые будут информировать общественность о решении вопроса.

Жители Масанов обеспокоены этой ситуацией, ведь некоторым семьям с детьми пришлось несколько дней ночевать у родственников или знакомых в других районах Чернигова, еще люди жалуются на ухудшение самочувствия. Между тем, есть и те, кто усматривает и политический пиар в решении этого вопроса и стихийном собрании людей, ведь в Новобелоусской громаде, которая тоже прилегает к этой части областного центра, 30 июня должны состояться первые выборы председателя и депутатов объединенной территориальной громады.

Завод «Вимал», занимающейся переработкой картофеля, построен по европейским технологиям, и является одним из крупнейших в Восточной Европе.