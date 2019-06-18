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Под Харьковом появились опасные гибридные волки

08:59, 18 июня 2019
Экология
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Волкособаки прижились на Харьковщине / фото gx.net.ua

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Об этом со ссылкой на слова зоологов сообщает "ГородХ". По данным зоологов, среди новых животных - рыжая цапля, степной орел-курятник.

Также замечено  очень опасное животное – волкособака, которая истребляет животных и нередко нападает на людей. Его впервые в регионе увидели в 2006 году.

"Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей", - отметила зоолог Татьяна Атемасова.

Ранее появилось видео с полностью черным пингвином, который может быть единственным на Земле.

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Теги: #Харьков#волк#Харьковская областьпогода в Харькове