Под Харьковом появились опасные гибридные волки
08:59, 18 июня 2019Экология
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Впервые животное в регионе увидели в 2006 году.
Волкособаки прижились на Харьковщине / фото gx.net.ua
В Харьковской области прижились новые животные, среди которых есть и опасные.
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Об этом со ссылкой на слова зоологов сообщает "ГородХ". По данным зоологов, среди новых животных - рыжая цапля, степной орел-курятник.
Также замечено очень опасное животное – волкособака, которая истребляет животных и нередко нападает на людей. Его впервые в регионе увидели в 2006 году.
"Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей", - отметила зоолог Татьяна Атемасова.
Ранее появилось видео с полностью черным пингвином, который может быть единственным на Земле.
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