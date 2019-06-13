Вблизи села на Черниговщине нашли мертвого крокодила

Селяне не понимают, откуда он взялся на юге области.

Вблизи села Сухополова Прилуцкого района отдыхающая молодежь нашла мертвого крокодила длиной в метр.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области, молодые люди вызвали полицию, а затем на место происшествия выезжали и специалисты Госпродпотребслужбы.

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"Рептилия находилась в полуразложившемся состоянии (умер где-то две недели назад), из-за это биоматериал на экспертизу не отбирали. Крокодила захоронили, место его обнаружения продезинфицировали", - проинформировали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы.

По словам секретаря Сухополовьянского сельского совета Людмилы Кубрак, находка хладнокровной рептилии стала для местных жителей в диковинку.

"Люди удивляются, откуда он взялся. Сельский голова сказал - было всякое, но такого не было", - отметила она.

Кубрак отметила, что местные жители предполагают, что крокодила привезли из Прилук, где недавно был странствующий цирк (там как раз и были крокодилы). Мертвое животное неглубоко закопали, а собаки или лисицы вытянули его. Другая версия - крокодил мог жить у кого-то в Прилуках.

"В нашем селе крокодила ни у кого дома не было. Это точно", - заверила секретарь сельсовета.